Удивительное невезение из чемпионата МЛС

Футболисты "Колорадо" продемонстрировали удивительное невезение в матче чемпионата МЛС с "Миннесотой".

На восьмой минуте встречи игроки "Колорадо" нанесли уйму ударов по воротам соперников, но так и не смогли забить гол.

And then they said FIFA gameplay isn't real pic.twitter.com/YV5Pbu2wYQ — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14 октября 2018 г.

Впрочем, это не помешало команде победить со счетом 2:0.

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