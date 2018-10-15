Удивительное невезение из чемпионата МЛС
Футболисты "Колорадо" продемонстрировали удивительное невезение в матче чемпионата МЛС с "Миннесотой".
На восьмой минуте встречи игроки "Колорадо" нанесли уйму ударов по воротам соперников, но так и не смогли забить гол.
And then they said FIFA gameplay isn't real pic.twitter.com/YV5Pbu2wYQ— Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14 октября 2018 г.
Впрочем, это не помешало команде победить со счетом 2:0.
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|Ди Си Юнайтед
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|60
|2
|Колорадо Рэпидс
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