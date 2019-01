Удивительное невезение из чемпионата МЛС

Футболисты "Колорадо" продемонстрировали удивительное невезение в матче чемпионата МЛС с "Миннесотой".

На восьмой минуте встречи игроки "Колорадо" нанесли уйму ударов по воротам соперников, но так и не смогли забить гол.

And then they said FIFA gameplay isn't real pic.twitter.com/YV5Pbu2wYQ