Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"

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Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"

"Урал" – "Зенит"

Стадион: "СКБ-Банк Арена"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Роман Галимов

"Урал" и "Зенит" встретятся в Екатеринбурге в пятом туре РФПЛ. "Шмели" на данный момент являются одной из четырех команд, которые в этом сезоне еще не проигрывали. Помимо "Урала" этим может похвастаться и их соперник "Зенит", а также "Локомотив" и "Уфа". При этом команда из Екатеринбурга практически все свои поединки завершила вничью, выиграв только у "Динамо". В прошлое воскресенье уральцы могли добыть вторую победу, однако в игре с "Краснодаром" получили пенальти в свои ворота на последних минутах, и "быки" ушли от поражения. Президент "Урала" после игры заявил, что арбитр Николаев нашел пенальти там, где его не было.

"Судья за 10-15 секунд до финального свистка нашел пенальти, которого не было. Ребята бились в 35-градусную жару, я смотрел на них в раздевалке, и мне было их жалко. Они меня спрашивали, как так произошло, и что мне делать, как защитить свою команду? С арбитрами разговаривать нельзя, писать протесты и жалобы на них тоже, а они из года в год творят беспредел, и у них все хорошо", - сказал Иванов.

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов, в свою очередь, заявил, что судья испортил концовку встречи, назвал это безобразием и даже посчитал, что арбитра надо отстранить от футбола. 

Команда из Екатеринбурга во всех своих матчах забивала один гол, но и свои ворота на замке удалось удержать лишь в игре с "Динамо". В поединке с "Зенитом", который на этих выходных разнес со счетом 5:1 "Спартак", команде Тарханова будет очень сложно добиться приемлемого результата.

Питерцы невзрачно сыграли против израильского "Бней Иегуда" в Лиге Европы, а также довольно посредственно играли в первых трех турах даже несмотря на то, что набрали максимум очков. "Зенит" сумел настроиться на дерби со "Спартаком", где и показал свою силу. Команда Манчини  без особых проблем вскрывала оборону соперника и в итоге закономерно победила с разгромным счетом. Хорошо себя проявили игроки атаки Кокорин, Дриусси, а также Кузяев. В центре поля прекрасно дирижировал игрой своей команды Паредес.

И без того мощный состав "Зенита" сегодня пополнился еще аргентинским полузащитником Митасом Краневиттером, который выступал за "Атлетико". Сергей Фурсенко после подписания игрока заявил, что через 3-4 года нынешний состав "Зенита" будет способен выиграть Лигу чемпионов.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 13 матчей: 12 побед  у "Зенита", один раз была зафиксирована ничья.

Победная серия "Зенита" в матчах с "Уралом" – 12 игр. Команда из Екатеринбурга отобрала очки у питерцев в далеком 1992 году.

Последние пять игр "Зенит" выиграл со счетом 14:1.

"Урал" никогда не забивал в ворота "Зенита" больше одного мяча за игру.

Ориентировочные составы:

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Григорьев, Ильин.

"Зенит": Лунев, Терентьев, Иванович, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Жирков, Дриусси, Кокорин.

Прогноз на матч:

Отчетная игра должна дать ответ на вопрос, была ли победа над "Спартаком" лишь ярким, но непродолжительным всплеском или же "Зенит" действительно вкатился в сезон и теперь может показывать высокий уровень игры на протяжении длительного отрезка времени.

Букмекеры предлагают на победу "Зенита" коэффициент 1.40, на ничью – 4.80, на "Урал" – 9.10.

Вячеслав Горбачев

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2 Локомотив Москва 4 12
3 Ахмат 4 9
4 Уфа 5 9
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
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