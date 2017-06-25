Удручающая статистика: в играх против Португалии и Мексики Смолов выиграл всего 3 единоборства из 28

В играх против национальных команд Португалии и Мексики форвард сборной России Федор Смолов продемонстрировал удручающую статистику.

Как информирует bobsoccer.ru, 27-летний нападающий в противостояниях с соперниками выиграл всего 3 единоборства из 28, в которых он принимал участие - 2 из 20 в матче против чемпионов Европы и 1 из 8 - во вчерашнем поединке.

Напомним, Канчельскис выступил за увольнение Черчесова. | soccernews.ru