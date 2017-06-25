Удручающая статистика: в играх против Португалии и Мексики Смолов выиграл всего 3 единоборства из 28

Теги португалиямексикароссияфедор смолов

Удручающая статистика: в играх против Португалии и Мексики Смолов выиграл всего 3 единоборства из 28В играх против национальных команд Португалии и Мексики форвард сборной России Федор Смолов продемонстрировал удручающую статистику.

Как информирует bobsoccer.ru, 27-летний нападающий в противостояниях с соперниками выиграл всего 3 единоборства из 28, в которых он принимал участие - 2 из 20 в матче против чемпионов Европы и 1 из 8 - во вчерашнем поединке.

Напомним, Канчельскис выступил за увольнение Черчесова. | soccernews.ru

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4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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