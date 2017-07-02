Удуохай стал игроком "Вольфсбурга"

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Удуохай стал игроком "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Мюнхен-1860" Феликса Удуохая.

Сумма трансфера составила один миллион евро. 19-летний футболист заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Удуохай является воспитанником "Мюнхен-1860", за основную команду дебютировал в минувшем сезоне - в его активе 22 матча и 1 гол.

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