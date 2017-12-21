Уджа перешёл в "Майнц"

Нигерийский форвард Энтони Уджа стал игроком "Майнца", сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист заключил с "карнавальниками" контракт до лета 2021 года.

Уджа достался "Майнцу" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Его последним клубом был китайский "Ляонин Хувинь".

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