Уджа перешёл в "Майнц"

Теги майнц 05энтони уджа

Уджа перешёл в "Майнц"

Нигерийский форвард Энтони Уджа стал игроком "Майнца", сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист заключил с "карнавальниками" контракт до лета 2021 года.

Уджа достался "Майнцу" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Его последним клубом был китайский "Ляонин Хувинь".

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