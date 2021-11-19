УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионов

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УЕФА аннулировал дисквалификацию Гризманна в Лиге чемпионовФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

УЕФА одобрил апелляцию мадридского "Атлетико" о дисквалификации французского форварда "матрасников" Антуана Гризманна на матч с "Миланом" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Таким образом, француз сможет принять участие в игре против "россонери".

Напомним, что изначально Гризманна дисквалифицировали на матч с "Ливерпулем" в 4-м туре за фол на Фирмино в 3-м туре. После этого дисквалификацию продлил и на матч с "Миланом".

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