УЕФА анонсировала ужесточение финансового фэйр-плей

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УЕФА анонсировала ужесточение финансового фэйр-плей

Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо анонсировал ужесточение правил финансового фэйр-плей.

"Определённо финансовый фэйр-плей не мёртв. В будущем мы точно ужесточим правила. У нас есть постоянный диалог с клубами, и они все знают о правилах. Эти правила не позволяют ни одному клубу быть исключительным. Все клубы могут свободно работать на рынке, но они могут столкнуться с последствиями, если не будут действовать в соответствии с правилами" - цитирует Траверсо ABC News.

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