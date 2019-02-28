УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"

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УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"

Сегодня, 28 февраля, дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование по делу защитника "Реала" Серхио Рамоса.

По итогам рассмотрения организация дисквалифицировала футболиста на два еврокубковых матча.

Напомним, Рамос специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" 13 февраля, чтобы исключить риск пропуска четвертьфинала из-за перебора карточек.

Таким образом, Рамос не будет участвовать в матче против "Аякса" 5 марта, и пропустит следующую встречу "Реала" в еврокубках.

Не пропустите: Рамос сделал заявление после разгромного поражения "Реала" от "Барселоны" в Кубке Короля | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

УЕФА и тут вылизал Пересу! ...... За такое же нарушение, Кондогбию дисквалифицировали на 2 матча, без учёта пропущенного матча за умышленную жёлтую.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

***Жоффре Кондогбиа, полузащитник Валенсии.

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