УЕФА дисквалифицировал капитана "Реала"

Сегодня, 28 февраля, дисциплинарный комитет УЕФА провел расследование по делу защитника "Реала" Серхио Рамоса.

По итогам рассмотрения организация дисквалифицировала футболиста на два еврокубковых матча.

Напомним, Рамос специально получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" 13 февраля, чтобы исключить риск пропуска четвертьфинала из-за перебора карточек.

Таким образом, Рамос не будет участвовать в матче против "Аякса" 5 марта, и пропустит следующую встречу "Реала" в еврокубках.

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