УЕФА дисквалифицировал Карвахаля

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, информирует AS.

25-летний бек королевского клуба, пропустивший игру заключительного тура группового этапа ЛЧ против дортмундской "Боруссии" из-за перебора желтых карточек, получил от Союза европейских футбольных ассоциаций бан на еще одну встречу турнира. В УЕФА посчитали, что футболист намеренно получил предупреждение в предыдущей игре "сливочных" в Лиге Чемпионов против кипрского АПОЭЛа.

Напомним, хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из Англии. | soccernews.ru