УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА запретила нападающему ПСЖ Неймару участвовать в трех матчах за то, что он оскорблял судей после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что после встречи 6 марта, бразилец в своем инстаграме оскорбил арбитров, судивших матч. В отношении футболиста было заведено дело. В результате - Неймар пропустит три матча в турнирах под эгидой УЕФА.
Исходя из этого, футболист не сможет помочь ПСЖ в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24