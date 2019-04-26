УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов

Теги псжнеймарманчестер юнайтед

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА запретила нападающему ПСЖ Неймару участвовать в трех матчах за то, что он оскорблял судей после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что после встречи 6 марта, бразилец в своем инстаграме оскорбил арбитров, судивших матч. В отношении футболиста было заведено дело. В результате - Неймар пропустит три матча в турнирах под эгидой УЕФА.

Исходя из этого, футболист не сможет помочь ПСЖ в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Не пропустите: Неймар: "Вместе с Азаром мы бы наделали много шума"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2011-2015)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 33 84
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 33 59
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 33 56
5 Марсель Марсель 33 54
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 33 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 33 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 33 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов