УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча Лиги Чемпионов

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА запретила нападающему ПСЖ Неймару участвовать в трех матчах за то, что он оскорблял судей после поражения от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что после встречи 6 марта, бразилец в своем инстаграме оскорбил арбитров, судивших матч. В отношении футболиста было заведено дело. В результате - Неймар пропустит три матча в турнирах под эгидой УЕФА.

Исходя из этого, футболист не сможет помочь ПСЖ в трех играх группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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