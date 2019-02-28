УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча

Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежму дисквалифицирован на три игры. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Такое решение было принято УЕФА после инцидента в игре Лиги Европы против "Мальме". Матч прошел 13 декабря.

В том матче Куарежма был удален на 65-й минуте за грубый фол против соперника.

"Бешикташ" занимает 3 место турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в активе 40 баллов.

А еще: Экс-игрок "Реала" дал важный совет Бэйлу| http://soccernews.ru