УЕФА дисквалифицировал топ-игрока "Бешикташа" на 3 матча
Полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежму дисквалифицирован на три игры. Об этом сообщает пресс-служба союза.
Такое решение было принято УЕФА после инцидента в игре Лиги Европы против "Мальме". Матч прошел 13 декабря.
В том матче Куарежма был удален на 65-й минуте за грубый фол против соперника.
"Бешикташ" занимает 3 место турнирной таблицы чемпионата Турции, имея в активе 40 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12