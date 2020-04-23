УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА решил произвести выплаты клубам за участие их игроков в матчах квалификации Чемпионата Европы 2020 года.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, общая сумма выплат превысит 70 миллионов евро.

В УЕФА приняли решение досрочно рассчитаться с клубами, чтобы поддержать их в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Евро-2020 перенесли на следующий год из-за сложной эпидемиологической ситуации в странах, где должны состояться матчи турнира.

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