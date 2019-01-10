УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей, который в последние годы обходят всё больше богатых клубов.

Как сообщает Bild, в частности, организация намерена ужесточить трансферные правила. К примеру, за переходы игроков можно будет расплачиваться максимум в течение трёх лет.

УЕФА сподвигла пересмотреть этот пункт хитрая стратегия ПСЖ при покупке Неймара. Парижский клуб разбил выплаты за бразильца в размере 222 миллионов евро на пять лет, что позволило им избежать санкций за нарушение ФФП.

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