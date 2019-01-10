УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей

1 Теги уефапсжнеймар

УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей

УЕФА готовит реформу финансового фэйр-плей, который в последние годы обходят всё больше богатых клубов.

Как сообщает Bild, в частности, организация намерена ужесточить трансферные правила. К примеру, за переходы игроков можно будет расплачиваться максимум в течение трёх лет.

УЕФА сподвигла пересмотреть этот пункт хитрая стратегия ПСЖ при покупке Неймара. Парижский клуб разбил выплаты за бразильца в размере 222 миллионов евро на пять лет, что позволило им избежать санкций за нарушение ФФП.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Толку-то?Если они богатые,они просто смогут продать ненужных топ-игроков и сразу заплатить или и вовсе брать в аренду с правом выкупа мое решение было-бы такое:Аренда не больше сезона,не больше 8 трансферов за 1 окно,макс.стоимость игрока 200 млн (и то много,но Уефа меньше не сделает),НЕ больше 5 аренд в 1 окно и отступные не больше 150 млн,но с возможностью отказа от трансфера,чтобы не скупали всех подряд.

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