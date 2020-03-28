УЕФА грозится не допустить в еврокубки клубы из стран, в которых аннулируют результаты чемпионатов

УЕФА выступает против того, чтобы результаты европейских чемпионатов были аннулированы.

По сведениям журналиста International Sport Press Association Криса Уильямса, который ссылается на источники в УЕФА, организация грозится не допустить в еврокубки клубы из тех стран, в которых будут аннулированы результаты чемпионатов.

В УЕФА хотят, чтобы чемпионаты либо были доиграны, либо было официально признано то турнирное положение команд, которое было до приостановки турниров.

Напомним, что все европейские турниры, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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