УЕФА хочет назначить Рокки на финалы Лиги чемпионов и Евро-2020

Стало известно, кто является главным претендентом на работу в финальных матчах Лиги Чемпионов-2019/20 и чемпионата Европы 2020 года по мнению УЕФА .

Матчи, скорее всего, будет судить Джанлука Рокки. Одной из главных причин назначить именно этого арбитра стало то, что по окончании сезона он заканчивает карьеру рефери.

Кроме того, на предыдущих матчах высокого статуса он хорошо выполнял свою работу.

Финал Лиги Чемпионов состоится 30 мая 2020 года. Ключевая игра Лиги Европы пройдет 27 мая.

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