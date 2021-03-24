УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей

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УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плейФото: сайт УЕФА 
УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей, пишет журналист Танкреди Палмери и La Gazzetta dello Sport.

По информации источников, вместо ФФП будет предложена новая система финансового контроля. Она даст клубам большую свободу при осуществлении сделок.

Ожидается, что президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП завтра. Новая система контроля за финансовой деятельностью клубов должна пройти процедуру одобрения до конца этого года и запустится с 2022-го.

Напомним, правила финансового фэйр-плей действуют с сезона-2011/2012. Согласно ним клубы не могут тратить больше средств, чем зарабатывают. В феврале 2020 года "Манчестер Сити" был отстранен на два года от еврокубков, однако клубу удалось добиться отмены дисквалификации через CAS.

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