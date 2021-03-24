УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей
Фото: сайт УЕФА
УЕФА собирается отменить финансовый фэйр-плей, пишет журналист Танкреди Палмери и La Gazzetta dello Sport.
По информации источников, вместо ФФП будет предложена новая система финансового контроля. Она даст клубам большую свободу при осуществлении сделок.
Ожидается, что президент УЕФА Александер Чеферин объявит об отмене ФФП завтра. Новая система контроля за финансовой деятельностью клубов должна пройти процедуру одобрения до конца этого года и запустится с 2022-го.
Напомним, правила финансового фэйр-плей действуют с сезона-2011/2012. Согласно ним клубы не могут тратить больше средств, чем зарабатывают. В феврале 2020 года "Манчестер Сити" был отстранен на два года от еврокубков, однако клубу удалось добиться отмены дисквалификации через CAS.
Читать также: Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
Лента новостей
-
Бывший арбитр РПЛ вспомнил, как в его судейскую заходили люди с оружием
-
Валенсия планирует продать своих лидеров
-
Промес назвал любимое развлечение в России
-
Сегодня стартует Чемпионат Европы U-21! Рассказываем главные факты о турнире
-
Недвед заявил, что Роналду и Пирло останутся в "Ювентусе"
-
Линекер подшутил над Моуринью и стилем игры его команды (фото)
-
1
УЕФА хочет отменить Финансовый Фэйр-плей
-
Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
-
2
Ван Бастен предложил отменить офсайды
-
Роналду готов вернуться в "Реал"
-
Гаттузо может продолжить карьеру в АПЛ
-
Франк Лебеф: "Переход Холанда в "Челси" может спровоцировать катастрофу"
-
"СКА-Хабаровск" дома разгромил "Спартак-2"
-
Промес сравнил Соболева и Дзюбу
-
В "Сочи" отреагировали на информацию об интересе к Гончаренко
-
Названы имена игроков "Тамбова", которые подозреваются в ставках на матчи
-
Клуб Артема Милевского уволил главного тренера
-
Российский тренер Байдачный вернется к работе спустя 9 лет: назван клуб
-
Нобоа сравнил Дзюбу и Азмуна
-
Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией в отборе ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18