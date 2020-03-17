УЕФА хочет получить более 300 миллионов евро за перенос Чемпионата Европы на 2021 год

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УЕФА хочет получить более 300 миллионов евро за перенос Чемпионата Европы на 2021 год

УЕФА намерена компенсировать убытки от переноса Евро-2020 на следующий год за счёт лиг и клубов.

По информации The Athletic, организация хочет, чтобы ей возместили более 300 миллионов евро.

УЕФА уведомит все заинтересованные стороны о своих требованиях во время видеоконференции, которая состоится сегодня, 17 марта.

Напомним, что перенос континентального первенства позволит летом доиграть все клубные турниры, приостановленные из-за пандемии коронавируса.

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