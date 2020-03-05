УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"
УЕФА ведёт переговоры о создании нового турнира, который будет проходить летом во время предсезонной подготовки клубов.
По информации Daily Mail, речь идёт о "летней Лиге Чемпионов". У соревнования будет традиционная структура - квалификация, групповой этап и стадия плей-офф.
Данный турнир должен прийти на смену Международному Кубку Чемпионов, который носит товарищеский характер.
УЕФА хочет усовершенствовать МКЧ, придав ему официальный статус и добавив соревновательности.
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|Осер
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|Базель
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|АЕК
|6
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|6
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|2
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|Динамо Киев
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|Байер Леверкузен
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|Маккаби Хайфа
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|Олимпиакос Пирей
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|Милан
|6
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|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
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|Ланс
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|Бавария Мюнхен
|6
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|Группа H
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