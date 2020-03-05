УЕФА хочет создать "летнюю Лигу Чемпионов"

УЕФА ведёт переговоры о создании нового турнира, который будет проходить летом во время предсезонной подготовки клубов.

По информации Daily Mail, речь идёт о "летней Лиге Чемпионов". У соревнования будет традиционная структура - квалификация, групповой этап и стадия плей-офф.

Данный турнир должен прийти на смену Международному Кубку Чемпионов, который носит товарищеский характер.

УЕФА хочет усовершенствовать МКЧ, придав ему официальный статус и добавив соревновательности.

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