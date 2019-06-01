УЕФА и ФИФА выразили соболезнования в связи с гибелью Рейеса

УЕФА и ФИФА отреагировали на новость о гибели известного испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса.

"Мы поражены и опечалены смертью Хосе Антонио Рейеса в 35 лет. Весь футбольный мир будет скучать по нему. Наши мысли с семьёй и друзьями игрока в этот ужасный момент", - говорится в заявлении УЕФА в твиттере.

"Мы глубоко опечалены в связи с кончиной Хосе Антонио Рейеса. Он был игроком сборной Испании на Чемпионате Мира в 2006 году. Наши соболезнования и наилучшие пожелания близким игрока. Покойся с миром", - гласит публикация в микроблоге ФИФА.

Напомним, что Рейес погиб сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия. Его автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Полузащитник является воспитанником "Севильи". Помимо "нервионцев" он выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", "Синьцзян Тяньшань Леопард" и "Эстремадуру". За сборную Испании сыграл 21 матч и забил 4 гола. В его активе 12 выигранных трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Европы.

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