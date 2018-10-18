УЕФА исключил "Рубин" из еврокубков
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил казанский "Рубин" из еврокубков на один сезон, сообщает официальный сайт организации.
Судебная палата органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) приняла решение наказать российский клуб за нарушение правил финансового Fair Play. В силу дисквалификация вступит со следующего сезона и будет действовать в течение двух лет. Таким образом, "Рубин" пропустит следующий еврокубковый сезон, если пробьется в него по итогам выступлений в РФПЛ или кубке России, либо же уже сезон 2020/2021, соответственно, если завоюет на это право.
Это решение "Рубин" может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, ранее подобное наказание понес "Милан". Однако в CAS "россонери" доказали свою правоту. В итоге решение об их отлучении от еврокубков было отменено.
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