УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон

"Трабзонспор" не сможет принять участия в следующем сезоне еврокубков.

Как сообщает сайт УЕФА, турецкий клуб был отстранен от еврокубков на один год из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

За 8 туров до конца "Трабзонспор" лидирует в чемпионате Турции. Однако "Истанбул" имеет столько же очков.

Напомним, что турецкая Суперлига возобновится 12 июня.

Читайте также: УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru