УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон
"Трабзонспор" не сможет принять участия в следующем сезоне еврокубков.
Как сообщает сайт УЕФА, турецкий клуб был отстранен от еврокубков на один год из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
За 8 туров до конца "Трабзонспор" лидирует в чемпионате Турции. Однако "Истанбул" имеет столько же очков.
Напомним, что турецкая Суперлига возобновится 12 июня.
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