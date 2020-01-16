УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

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УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

Журналисты Daily Mail выяснили, что в первоначальной версии символической сборной года УЕФА не было форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сообщается, что представители организации в последний момент решили изменить схему команды, чтобы включить в состав звёздного португальца.

Напомним, что УЕФА использовала расположение 4-2-4, хотя изначально ориентировалась на 4-3-3.

В голосовании Роналду уступил трём нападающим - Лионелю Месси, Роберту Левандовски и Садио Мане

В итоге УЕФА пожертвовала одним полузащитником. Предположительно, речь идёт о хавбеке "Челси" Нголо Канте.

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