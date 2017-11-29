УЕФА изменил время проведения матчей Лиги Чемпионов

С сезона 2018/2019 годов Союз европейских футбольных ассоциаций изменил время проведения матчей Лиги Чемпионов.

Так, со следующего сезона две игры главного клубного европейского турнира будут начинаться в 19:00, а остальные поединки дня состоятся в 21:00 по общеевропейскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день базовым временем для проведения матчей Лиги Чемпионов считается 20:45.

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