УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов

Финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2019/20 из-за пандемии коронавируса состоится не в Стамбуле, сообщает New York Times.

По сведениям издания, из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА решила изменить место проведения встречи.

С высокой долей вероятности трофей будет разыгран в Лиссабоне. Не исключено, что Стамбул примет финал ЛЧ в будущем.

Окончательные решения на этот счёт будут приняты 17 июня на заседании исполкома УЕФА.

Ранее стало известно, что Лигу Чемпионов могут доиграть в формате "Финала четырёх" в Германии.

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