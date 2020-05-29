УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов
Финальный матч Лиги Чемпионов сезона 2019/20 из-за пандемии коронавируса состоится не в Стамбуле, сообщает New York Times.
По сведениям издания, из-за эпидемиологической ситуации в Турции УЕФА решила изменить место проведения встречи.
С высокой долей вероятности трофей будет разыгран в Лиссабоне. Не исключено, что Стамбул примет финал ЛЧ в будущем.
Окончательные решения на этот счёт будут приняты 17 июня на заседании исполкома УЕФА.
Ранее стало известно, что Лигу Чемпионов могут доиграть в формате "Финала четырёх" в Германии.
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|2
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