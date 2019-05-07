УЕФА летом, возможно, рассмотрит вопрос о включении крымского клуба в еврокубки

Исполком УЕФА летом, возможно, рассмотрит вопрос о том, чтобы дать Крымскому футбольному союзу возможность для участия одного клуба полуострова в еврокубках. Об этом сообщил президент союза Юрий Ветоха.

"В 2014 году в УЕФА нам говорили, что они через 3-5 лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что они видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что летом в этом году УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы", - сказал Ветоха.

Крымский футбольный союз начал официально действовать летом 2015 года и тогда же получил статус УЕФА.

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