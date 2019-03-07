УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства

УЕФА может дисквалифицировать нападающего ПСЖ Неймара за критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между парижанами и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sport.es, звёздному бразильцу грозит бан на срок от одной до трёх игр за комментарии после вышеуказанного поединка.

Напомним, что Неймар, который сейчас восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги, в резкой форме раскритиковал решение арбитра Дамира Скомины назначить пенальти в ворота ПСЖ на 92-й минуте матча за попадание в руку игрока французской команды.

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