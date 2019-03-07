УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства

Теги неймарпсжманчестер юнайтедуефа

УЕФА может дисквалифицировать Неймара за критику судейства

УЕФА может дисквалифицировать нападающего ПСЖ Неймара за критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между парижанами и "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sport.es, звёздному бразильцу грозит бан на срок от одной до трёх игр за комментарии после вышеуказанного поединка.

Напомним, что Неймар, который сейчас восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги, в резкой форме раскритиковал решение арбитра Дамира Скомины назначить пенальти в ворота ПСЖ на 92-й минуте матча за попадание в руку игрока французской команды.

Не пропустите: Бартез назвал причину вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Названы имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов