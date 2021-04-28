УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги Европы

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УЕФА планирует разрешить допустить зрителей на финальный поединок Лиги Европы, который пройдет в Гданьске, сообщает Daily Mail.

По данным источника источника, футбольные функционеры вместе с властями Польши обсуждают план, согласно которому на финал будут допущены около 10 тысяч зрителей. Это соответствует четвертой части от общей заполняемости стадиона.

Обсуждение данного вопроса идет по плану, и решение может быть объявлено официально в пятницу 30 апреля.

Напомним, в сезоне 2020/2021 за победу в турнире борются "Вильярреал", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Рома".

Первые полуфинальные поединки состоятся в четверг, 29 апреля. Ответные матчи пройдут 6 мая.