УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы. Причиной тому станет нарушение клубом финансового fair-play.

Как сообщает Sky Sports, в руководстве УЕФА не приняли новый вариант соглашения по урегулированию ситуации, который был предложен "Миланом".

Также в организации не доверяют владельцу "Милана", имеющему сомнительную репутацию в бизнес-сфере.

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