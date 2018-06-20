УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

1 Теги милан

УЕФА может исключить "Милан" из Лиги ЕвропыУЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы. Причиной тому станет нарушение клубом финансового fair-play.

Как сообщает Sky Sports, в руководстве УЕФА не приняли новый вариант соглашения по урегулированию ситуации, который был предложен "Миланом".

Также в организации не доверяют владельцу "Милана", имеющему сомнительную репутацию в бизнес-сфере.

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Комментарии
Глориус

Нормас, Милану с его трансферами обвиняют в финансовом фэйрплэй, а то, как всякие мешки типа ПСЖ, МС с их шейхами нормально... Классно, что еще сказать

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