УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения Лиги Чемпионов, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, с сезона-2024/2025 количество команд на групповом этапе может увеличиться с 32 до 36. В этом случае есть два варианта проведения турнира. При первом - 36 команд распределят на 6 групп. Таким образом, клубы сыграют по 10 матчей (по пять дома и на выезде). При втором - каждый клуб сыграет 10 матчей с 10-ю разными соперниками, подобранными на основе системы посева. Второй вариант является более привлекательным для зрителей, так как с его помощью увеличится число матчей между топ-клубами.
Окончательное решение может быть принято в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4