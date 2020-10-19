УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения Лиги Чемпионов, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, с сезона-2024/2025 количество команд на групповом этапе может увеличиться с 32 до 36. В этом случае есть два варианта проведения турнира. При первом - 36 команд распределят на 6 групп. Таким образом, клубы сыграют по 10 матчей (по пять дома и на выезде). При втором - каждый клуб сыграет 10 матчей с 10-ю разными соперниками, подобранными на основе системы посева. Второй вариант является более привлекательным для зрителей, так как с его помощью увеличится число матчей между топ-клубами.

Окончательное решение может быть принято в 2021 году.

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