УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов
Фото: твиттер Лиги Чемпионов
УЕФА рассматривает возможность изменения формата плей-офф Лиги Чемпионов с 2024 года.
По сведениям The New York Times, в организации хотят сделать полуфиналы одноматчевыми. Оба полуфинала и финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе.
Кроме того, в день игр будут проводиться различные развлекательные мероприятия - концерты, матчи с участием легенд футбола.
В УЕФА пришли к выводу, что сокращение количества игр в полуфиналах не приведет к значительным финансовым потерям.
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