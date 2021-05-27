УЕФА может изменить формат проведения полуфиналов Лиги Чемпионов

Фото: твиттер Лиги Чемпионов

УЕФА рассматривает возможность изменения формата плей-офф Лиги Чемпионов с 2024 года.

По сведениям The New York Times, в организации хотят сделать полуфиналы одноматчевыми. Оба полуфинала и финал будут проводиться в течение одной недели в одном городе.

Кроме того, в день игр будут проводиться различные развлекательные мероприятия - концерты, матчи с участием легенд футбола.

В УЕФА пришли к выводу, что сокращение количества игр в полуфиналах не приведет к значительным финансовым потерям.

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