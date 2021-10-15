УЕФА может изменить правило офсайда из-за резонансного гола Мбаппе

Фото: кадр из трансляции матча Испания - Франция

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что организация собирается изменить правило офсайда из-за гола нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном матче Лиги наций с командой Испании (2:1).

Напомним, что в том эпизоде Мбаппе забил гол из офсайда, но "положение вне игры" было аннулировано, так как мяча коснулся защитник испанцев Эрик Гарсия.

"Арбитр принял правильное решение засчитать гол. Он основывался на действующих правила определения офсайда. Впрочем, тот случай показал, что правило противоречит другому правилу, которое призвано бороться с преимуществом, получаемым игроком благодаря нахождению в офсайде.

УЕФА необходимо улучшить интерпретацию правила офсайда, чтобы оно соответствовало духу игры. Мы обсудим этот вопрос на следующем заседании технической группы", — приводит слова Розетти Sportmediaset.

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