УЕФА может изменить правило выездного гола

Фото: сайт УЕФА

УЕФА рассматривает вопрос с изменением правила выездного гола на следующий сезон.

По сведениям The Sun, согласно новым правилам, голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей. Если по итогам двух игр будет назначено дополнительное время, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущество выездного гола.

Отмечается, что такие изменения были поддержаны топ-клубами Европы. При этом полный отказ от правила выездного гола даже не стали рассматривать.

Голосование за изменения правила состоится 16 апреля на заседании комитета УЕФА.

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