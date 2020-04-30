УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне

В еврокубковых турнирах следующего сезона голландская Эредивизи может не досчитаться одной команды.

Напомним, что в Лиге Чемпионов Нидерланды представят "Аякс" и "АЗ Алкмаар", в Лиге Европы - ПСВ и "Фейеноорд".

Ещё одну путёвку в ЛЕ должен был получить обладатель Кубка страны, однако данный турнир, как и чемпионат, завершён досрочно.

В связи с этим Королевский футбольный союз Нидерландов предложил отдать последний пропуск в еврокубки "Виллем II", который занимает пятое место в турнирной таблице национального первенства.

Однако эта инициатива не получила поддержки в УЕФА. Если переубедить европейских футбольных чиновников не удастся, то в следующем сезоне Эредивизи останется на международной арене с четырьмя представителями вместо пяти.

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