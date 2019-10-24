УЕФА может наказать "Ливерпуль" за баннер в адрес Ориги

В "Ливерпуле" очень недовольны поведением болельщиков на матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Генком" (4:1). Фанаты клуба вывесили баннер, на котором изображен голый форвард Дивок Ориги с кубком.

Несмотря на то, что плакат почти сразу убрали, некоторые журналисты успели заснять его. Руководство клуба отмечает, что из-за этого инцидента УЕФА может строго наказать "Ливерпуль".

"Наполи" с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. "Ливерпуль" отстает на 1 балл и занимает 2 место.

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