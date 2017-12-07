УЕФА может наказать "Милан" за нарушение правил ФФП

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УЕФА может наказать "Милан" за нарушение правил ФФП

УЕФА имеет претензии к соблюдению "Миланом" правил финансового фэйр-плей, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянскому клубу грозит отстранение от участия в еврокубках, если команда пробьётся туда по итогам нынешнего сезона. Также "россонери" могут наказать штрафом, ограничениями на трансферы или на количество игроков в заявке.

Отмечается, что УЕФА особо заинтересовалась завышенными доходами "Милана" от китайских инвесторов.

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