УЕФА может отблагодарить Англию за помощь в развале Суперлиги
Фото: Твиттер @UEFA
По данным издания The Telegraph УЕФА может перенести несколько матчей Евро-2020 в Лондон.
Из-за того, что испанский Бильбао официально не сможет принять игры турнира, освобождается ряд встреч. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа городов-хозяев турнира.
Часть этих игр могут передать "Уэмбли" в благодарность за активную работу Футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по борьбе с европейской Суперлигой.
Однако, Англия, вряд-ли получит все освободившиеся матчи, так как УЕФА хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию. Кроме того, в Бильбао все три матча группового этапа должна была провести сборная Испании, и ей наверняка не захочется переносить их в Британию.
Читать также: УЕФА исключил Бильбао из списка городов, принимающих Евро-2020 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18