УЕФА может отблагодарить Англию за помощь в развале Суперлиги

Фото: Твиттер @UEFA

По данным издания The Telegraph УЕФА может перенести несколько матчей Евро-2020 в Лондон.

Из-за того, что испанский Бильбао официально не сможет принять игры турнира, освобождается ряд встреч. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено об исключении Дублина из числа городов-хозяев турнира.

Часть этих игр могут передать "Уэмбли" в благодарность за активную работу Футбольной ассоциации Англии (ФА) и ее главы Марка Буллингема по борьбе с европейской Суперлигой.

Однако, Англия, вряд-ли получит все освободившиеся матчи, так как УЕФА хочет поощрить страны, которые допустят значительный процент болельщиков на трибуны, в частности, Россию. Кроме того, в Бильбао все три матча группового этапа должна была провести сборная Испании, и ей наверняка не захочется переносить их в Британию.