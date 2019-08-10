УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках

Теги краснодармурад мусаев

УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках

"Краснодар" с помощью РФС и швейцарской юридической организации добивается отмены отстранения старшего тренера Мурада Мусаева в еврокубковых турнирах.

Как сообщают российские СМИ, определённые успехи в этом вопросе уже есть и в скором времени УЕФА может изменить своё решение.

Вполне вероятно, что 35-летнему специалисту вернут возможность находиться в технической зоне уже во время группового этапа Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

Напомним, что отстранение Мусаева связано с его работой главным тренером без необходимой лицензии.

Также стоит отметить, что "быки" сейчас в квалификации ЛЧ ведут борьбу с "Порту". В первом матче минимально победили "драконы", а ответная встреча состоится 13 августа.

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