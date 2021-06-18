УЕФА может отобрать у Лондона финал Евро-2020

Фото инстаграм "Уэмбли"

В УЕФА не исключают изменение места проведения финального матча Евро-2020, пишет The Times.

По сведениям издания, статусную игру могут перенести из Лондона в Будапешт из-за коронавирусных ограничений.

Дело в том, что венгерская столица, в отличие от английской, гарантирует 100-процентную заполняемость стадиона.

На сегодняшний день финал Евро планируется провести 11 июля на "Уэмбли".

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