УЕФА может перенести старт Лиги Наций

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УЕФА может перенести старт Лиги Наций

В УЕФА готовы рассмотреть вариант с переносом старта Лиги Наций из-за коронавируса.

Отметим, что изначально турнир должен был начаться в сентябре.

Как сообщает The Independent, ФИФА и УЕФА разрабатывают календарь сборных на вторую половину 2020 года. Возможно, в ноябре-декабре сборные сыграют не менее трех матчей каждая.

Напомним, что ранее Евро-2020 было перенесено на следующий год.

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