УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков

УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков, сообщает Kicker.

По сведениям издания, данное решение может быть принято во время заседания исполкома организации, который пройдет в Риме 6 февраля.

Напомним, что с 1965 года в еврокубках действует правило выездного гола. При равном счете по сумме двух встреч в следующий раунд проходит та команда, которая забила больше голов в гостях.

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