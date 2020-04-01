УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей
Финальные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей, сообщает The Independent.
По сведениям издания, УЕФА рассматривает вариант проведения решающих поединков при пустых трибунах из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
В данный момент в УЕФА созданы две рабочие группы, которые ищут решения в сферах логистики и финансов.
Напомним, что в Лиге Чемпионов определились четыре четвертьфиналиста и не сыграны еще четыре ответных матча 1/4 финала. В Лиге Европы сыграны несколько первых матчей 1/8 финала.
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