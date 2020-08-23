УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает вариант с сохранением на будущее нынешнего формата Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

"Финал восьми" является одной из самых интересных вещей, которые появились благодаря пандемии. Мы были вынуждены изменить формат еврокубков. Оказалось, что он является очень интересным. Нелегко вставить в календарь "финал восьми". Но фанатам нужны такие интереснейшие поединки. В одноматчевом противостоянии победить может любая команда. Мы изучим данный вопрос в сентябре или октябре", - приводит слова Чеферина АР.

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