УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает вариант с сохранением на будущее нынешнего формата Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
"Финал восьми" является одной из самых интересных вещей, которые появились благодаря пандемии. Мы были вынуждены изменить формат еврокубков. Оказалось, что он является очень интересным. Нелегко вставить в календарь "финал восьми". Но фанатам нужны такие интереснейшие поединки. В одноматчевом противостоянии победить может любая команда. Мы изучим данный вопрос в сентябре или октябре", - приводит слова Чеферина АР.
Не пропустите: "Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА. | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА предложил крупную сумму за двух румынских талантов
-
"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона
-
"Мне сказали: "Закрываешь рот и играешь". Ивелин Попов раскритиковал свой бывший клуб "Ростов"
-
"Барселона" предложит "Аяксу" обмен игроками
-
Экс-скаут "Локомотива" рассказал об уходе Миранчуков из "Спартака"
Лента новостей
-
"Ростов" обыграл "Уфу" в матче РПЛ
-
Новый владелец "Ромы" принял решение по главному тренеру
-
ЦСКА предложил крупную сумму за двух румынских талантов
-
Жена Карпина прокомментировала уход Ивелина Попова из "Ростова"
-
"Да!" Джорджина заинтриговала фанатов загадочным фото с Роналду
-
УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
2
Куман определился с будущим Коутиньо в "Баварии"
-
Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории
-
Карпин прокомментировал скандальное заявление Ивелина Попова
-
"Вильярреал" договорился о переходе воспитанника "Реала"
-
"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона
-
"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона
-
Журналист Конов оценил вероятность перехода Влашича в "Зенит"
-
"Мне сказали: "Закрываешь рот и играешь". Ивелин Попов раскритиковал свой бывший клуб "Ростов"
-
Вылечившийся от лейкемии Михайлович заразился коронавирусом
-
ЦСКА отказался от трансфера Карраскаля
-
"Аталанта" назвала "Ювентусу" цену на Сапату
-
1
"Барселона" нашла замену Альбе в "Валенсии"
-
1
"Барселона" предложит "Аяксу" обмен игроками
-
"Милан" договорился о переходе хавбека "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4