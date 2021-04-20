УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры с британским инвестиционным фондом с целью увеличении бюджета Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, УЕФА намерен увеличить бюджет турнира с 4,5 до 7 миллиардов евро. В обновленный турнир организация хочет пригласить клубы, которые отказались играть в Европейской Суперлиге. Переговоры длятся уже несколько недель.

Напомним, что УЕФА изменил формат Лиги Чемпионов. В турнире будут выступать 36 клубов в формате одной лиги без группового этапа. Каждый клуб проведет не менее 10 матчей.

Ранее сообщалось, что 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги и намерены проводить турнир без УЕФА.

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