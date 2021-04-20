УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры с британским инвестиционным фондом с целью увеличении бюджета Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, УЕФА намерен увеличить бюджет турнира с 4,5 до 7 миллиардов евро. В обновленный турнир организация хочет пригласить клубы, которые отказались играть в Европейской Суперлиге. Переговоры длятся уже несколько недель.
Напомним, что УЕФА изменил формат Лиги Чемпионов. В турнире будут выступать 36 клубов в формате одной лиги без группового этапа. Каждый клуб проведет не менее 10 матчей.
Ранее сообщалось, что 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги и намерены проводить турнир без УЕФА.
Не пропустите: В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент ПСЖ назвал причину отказа клуба выступать в Суперлиге
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Роналду восстановился после травмы
-
Названы зарплаты футболистов "Спартака"
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
УЕФА может существенно увеличить бюджет Лиги Чемпионов
-
Названа зарплата Тедеско в "Спартаке"
-
В "Баварии" сделали громкое заявление о Европейской Суперлиге
-
Руководитель "Милана" объяснил, почему клуб решил выступать в Суперлиге
-
Доннарумма согласился перейти в "Ювентус"
-
"Наполи" получил предложение войти в Суперлигу
-
Расписание матчей 27-го тура РПЛ
-
Гвардиола высказался о создании Суперлиги
-
Киевское "Динамо" выиграло суд у бразильского клуба
-
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
Два итальянских клуба хотят купить Азмуна
-
Агент: "Работа в "Спартаке" может заинтересовать Венгера"
-
"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения
-
Тебас громко высказался о создании Суперлиги
-
Один из участников Суперлиги клубов может отказаться от выступления в турнире
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4