УЕФА может увеличить количество участников чемпионатов Европы

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Как сообщает Associated Press, УЕФА намерен увеличить количество участников чемпионатов Европы,

По информации источника, в УЕФА рассмартивают возможность увелечения участников европейских первенств с 24 до 32 стран-членов организации из 55. Такое решение могут одобрить до 2023 года, а изменения должны вступить в силу с 2028 года. В случае, если количество участников Евро будет увеличено, в УЕФА могут пересмотреть формат отборочного турнира или отказаться от него.

Напомним, что в 2016 году число участников чемпионата Европы увеличили с 16 до 24.

Сегодня пройдет финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Игра начнется в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".

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