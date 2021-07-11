УЕФА может увеличить количество участников чемпионатов Европы
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Как сообщает Associated Press, УЕФА намерен увеличить количество участников чемпионатов Европы,
По информации источника, в УЕФА рассмартивают возможность увелечения участников европейских первенств с 24 до 32 стран-членов организации из 55. Такое решение могут одобрить до 2023 года, а изменения должны вступить в силу с 2028 года. В случае, если количество участников Евро будет увеличено, в УЕФА могут пересмотреть формат отборочного турнира или отказаться от него.
Напомним, что в 2016 году число участников чемпионата Европы увеличили с 16 до 24.
Сегодня пройдет финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. Игра начнется в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1