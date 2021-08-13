УЕФА может ввести потолок зарплат в европейских клубах

В УЕФА раздумывают над отменой финансового фейр-плей, утверждает The Times.

По сведениям издания, организация намерена предложить реформу, согласно которой вместо ФФП в европейских клубах будет введён потолок зарплат.

При этом команды смогут превышать лимиты, но при условии уплаты дополнительного налога - так называемого "налога на роскошь".

УЕФА планирует обсудить возможные нововведения на саммите, который пройдёт в сентябре.

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