УЕФА может ввести потолок зарплат в европейских клубах
В УЕФА раздумывают над отменой финансового фейр-плей, утверждает The Times.
По сведениям издания, организация намерена предложить реформу, согласно которой вместо ФФП в европейских клубах будет введён потолок зарплат.
При этом команды смогут превышать лимиты, но при условии уплаты дополнительного налога - так называемого "налога на роскошь".
УЕФА планирует обсудить возможные нововведения на саммите, который пройдёт в сентябре.
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