УЕФА может забрать у Турции право на проведение финала Лиги Чемпионов

Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Стамбул может лишиться права на проведение финала Лиги Чемпионов.

Отметим, что это связано с военной агрессией Турции в отношении курдов в Сирии, а футболисты сборной в играх квалификации Евро-2020 поддерживали военную операцию своей страны.

"Мы не смешиваем политику и спорт, ведь мы все равно не в состоянии повлиять на ООН, ЕС и другие государства. Однако такие решения мы принимаем совместно с Исполнительным комитетом и главой организации", - заявил Ува.

Напомним, что Олимпийский стадион имени Ататюрка должен принять финал Лиги Чемпионов текущего сезона.

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