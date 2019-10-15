УЕФА может забрать у Турции право на проведение финала Лиги Чемпионов
Вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что Стамбул может лишиться права на проведение финала Лиги Чемпионов.
Отметим, что это связано с военной агрессией Турции в отношении курдов в Сирии, а футболисты сборной в играх квалификации Евро-2020 поддерживали военную операцию своей страны.
"Мы не смешиваем политику и спорт, ведь мы все равно не в состоянии повлиять на ООН, ЕС и другие государства. Однако такие решения мы принимаем совместно с Исполнительным комитетом и главой организации", - заявил Ува.
Напомним, что Олимпийский стадион имени Ататюрка должен принять финал Лиги Чемпионов текущего сезона.
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