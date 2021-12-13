УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

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УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧФото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, однако были допущены грубые ошибки и процедура может быть проведена заново.

В частности, Саймон Стоун сообщает, что когда выбирали соперника для "Вильярреала", в их корзину положили 7 шаров, хотя их не могло быть больше 5 - "подлодка" не могла встретится в 1/8 с "МЮ" или мадридским "Реалом".

Также были допущены следующие ошибки: во-первых, "Ливерпуль" был в корзине для "Атлетико" (такого не должно быть), во-вторых, "Манчестер Юнайтед" не было в коризне для "Атлетико" и в-третьих, "Ливерпуля" не было в корзине для "Вильярреала".

В это же время Bein Sports сообщает, что будет проведена новая жеребьёвка, эту же информацию подтвердил Андрей Аршавин. 

Сейчас же УЕФА официально сообщил, что новая жеребьевка состоится в 17:00 (мск).

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