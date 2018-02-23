УЕФА может запретить фанатам "Спартак" посещать выездные матчи еврокубков



УЕФА ведет расследование обстоятельств стычек фанатов "Атлетика" и "Спартака" перед ответным матчем 1/16 финала, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, российскому клубу грозит штраф. Кроме того болельщикам "красно-белых", скорее всего, будет запрещено посещать выездные матчи еврокубков.

Столь серьезное наказание грозит "Спартаку", так как ранее фанаты клуба уже не единожды отрицательно проявляли себя в матчах европейских турниров.

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