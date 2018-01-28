УЕФА может запретить игру головой в детском футболе

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УЕФА может запретить игру головой в детском футболе
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает вариант с запретом игры головой на детском уровне из-за возможных нарушений деятельности мозги при ударах головой по мячу.

"Мы должны тщательно рассмотреть этот вопрос. Если будет доказано, что в этом есть вред для детей, то мы должны отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. Когда смотришь другие виды спорта - бокс или ММА - становится жутко. Это проблема многих видов спорта, включая футбол. С нетерпением буду ждать результатов исследования", - цитирует The Telegraph Чеферина.

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