УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках

Убытки от пандемии коронавируса отразятся на призовых в еврокубковых турнирах, пишет The Times.

По информации источника, УЕФА планирует сократить выплаты клубам, участвующим в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, на пятилетний срок.

В результате кризиса Союз европейских футбольных ассоциаций потерял более 560 миллионов евро.

Ранее в октябре УЕФА объявил, что общий призовой фонд ЛЧ в сезоне 2020/21 составит 1,95 миллиарда евро, а ЛЕ - 560 миллионов.

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