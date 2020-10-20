УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
Убытки от пандемии коронавируса отразятся на призовых в еврокубковых турнирах, пишет The Times.
По информации источника, УЕФА планирует сократить выплаты клубам, участвующим в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, на пятилетний срок.
В результате кризиса Союз европейских футбольных ассоциаций потерял более 560 миллионов евро.
Ранее в октябре УЕФА объявил, что общий призовой фонд ЛЧ в сезоне 2020/21 составит 1,95 миллиарда евро, а ЛЕ - 560 миллионов.
Не пропустите: УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных
-
Аллегри может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"
-
Канчельскис - в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции
-
Неймар хочет продлить контракт с ПСЖ
Лента новостей
-
СМИ узнали дату прибытия нового тренера "Динамо" Шварца в Москву
-
Семак высказался о завышенных ожиданиях от выступления российских клубов в Лиге Чемпионов
-
Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"
-
Матч Лиги Европы впервые обслужит женщина-арбитр
-
Куртуа оценил потенциал Андрея Лунина
-
УЕФА на 5 лет сократит призовые в еврокубках
-
"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"
-
Роберто Сольдадо заразился коронавирусом
-
Товарищеский матч между сборными России и Молдовы может состояться в Сочи
-
Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А
-
Рамос пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Шахтёром"
-
Сын Черчесова успешно прооперирован
-
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов дерби с "Динамо"
-
Сабалета может вернуться в "Манчестер Сити" в новой роли
-
2
Куман: "Месси всегда пашет на благо команды и прессингует наравне со всеми"
-
Ломбертс назвал самых опасных игроков "Зенита"
-
"Хоффенхайм" продлил контракт с молодым талантом
-
Хавбек "Ростова" Хасимото рассказал о своих предпочтениях в русской кухне
-
УЕФА назначил судей на матч "Вольфсберг" - ЦСКА
-
Гендиректор "Сочи" прокомментировал слухи о вспышке коронавируса в "Оренбурге"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4